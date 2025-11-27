Экипаж «Союз МС-28» перешел на борт МКС

Космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс прибыли на Международную космическую станцию. Пилотируемый корабль «Союз МС-28» причалил к стыковочному модулю «Рассвет» в автоматическом режиме и все трое перешли на борт МКС. Встречали гостей объятиями.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура сегодня в 12:46 и уже в 15:38 космический корабль «припарковался» у станции. Это 74-я долговременная экспедиция на станцию. На околоземной орбите прибывшие космонавты проведут 242 дня.

В российской программе запланированы более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Это произойдет в апреле и июне. В рамках научной работы также выведут 14-е поколение мух, рожденных в невесомости.