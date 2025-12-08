МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два участка трассы М-12 переведут в платный режим

На данный момент эти участки находятся в управлении Росавтодора и проезд по ним бесплатный.
Виктория Бокий 08-12-2025 09:59
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Государственная компания «Автодор» в ближайшее время получит в управление участки трассы М-12 от Казани до Дюртюлей. Об этом сообщил председатель правления организации Вячеслав Петушенко в интервью газете «Коммерсантъ».

Известно, что часть из этих дорог будет переведена в платный режим. На данный момент они находятся в управлении Росавтодора и проезд по ним бесплатный.

«Обход пяти сел в Башкирии и обход Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане нам передадут в самое ближайшее время. Мы эти дороги дооснастим элементами обустройства... и переведем в платный режим», - заявил Петушенко.

Он добавил, что остальные участки дороги магистрали останутся бесплатными даже после дооснащения необходимой инфраструктурой. Глава компании «Автодор» также объяснил, почему было принято такое решение. С его слов, если на всех участках трассы проезд сделать платным, то это приведет к повышенной нагрузке на местные дороги.

«Если после введения платы туда все поедут, то местные дороги быстро убьются. Этого мы совершенно не хотим», - заключил Петушенко.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин, говоря о М-12, заявил, что статистика по транспорту на трассе говорит о том, что способ доставки беспилотными грузовиками намного выгоднее. Плата за проезд по М-12 окупается экономией на тратах, которые неизбежны при поездке на транспорте с водителем - снижается время и сокращается расход топлива.

#дорога #автодор #росавтодор #платный проезд #трасса М-12
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 