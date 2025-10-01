МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Никитин: цифры на М-12 показали выгоду от беспилотных грузовиков

Кроме того, технологии БПЛА активно внедряются и в сельское хозяйство, отметил министр транспорта.
Гоар Хачатурян 2025-10-01 15:40:32
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Статистика по транспорту на трассе М-12 говорит о том, что способ доставки беспилотными грузовиками намного выгоднее. Плата за проезд по трассе окупается экономией на тратах, которые неизбежны при поездке на транспорте с водителем - снижается время и сокращается расход топлива. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Беспилотный грузовой автомобиль - он не спит, не ест, у него нет ограничений по режиму сна и отдыха, он движется всегда с законной скоростью, тем самым экономит расход топлива», - объяснил Никитин.

Кроме того, технологии БПЛА активно внедряются и в сельское хозяйство - там используют «агродроны». Это выгодно с точки зрения высокотехнологичного земледелия - опыления, внесения удобрения, опрыскивания, контроля за появлением сорняков. То же касается и беспилотной уборочной техники, отметил министр транспорта.

«Сегодня это гораздо интереснее и выгоднее для сельхозпроизводителей, чем традиционные технологии», - сказал Никитин.

Также беспилотный транспорт позволяет заполнить определенные вакансии искусственным интеллектом, заключил он.

Ранее министр энергетики России Сергей Цивилев в ходе совещания с властями Крыма и Севастополя заявил, что проблема с перебоями топлива в Крыму и новых регионах разрешится к концу октября.

#наш эксклюзив #министр транспорта #андрей никитин #беспилотный транспорт #трасса М-12 #беспилотные грузовики #агродроны
