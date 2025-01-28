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Володин рассказал подробности о запрете навязывания товаров и услуг

Вячеслав Володин сообщил, что продавать дополнительные товары и услуги можно будет только с разрешения потребителя.
Никита Матосов 2025-01-28 09:21:50
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания дополнительных платных товаров и услуг. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Анализ показывает, что чаще всего это происходит при онлайн-покупках авиа- и железнодорожных билетов», - отметил он.

Проект закона предполагает продажу дополнительных услуг только с согласия потребителя и после оформления договора. Володин подчеркнул, что россияне часто сталкиваются с ситуацией, когда при покупке билетов в Интернете сумма оказывается выше заявленной.

«Люди даже не замечают, как им автоматически предлагают платные услуги, такие как страхование и SMS-оповещения», - добавил председатель Государственной думы.

Кроме того, часто встречается замена бесплатных услуг по медицинскому страховому полису на платные. Вячеслав Володин сообщил, что 43% опрошенных сталкивались с этой проблемой. Поэтому инициаторы закона предлагают ввести несколько новых правил. Например, запрет на навязывание услуг до заключения договора.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России необходимо запретить автоматически добавлять дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов. Такой законопроект был одобрен комиссией кабмина по законопроектной деятельности. Как сообщает ТАСС, такое решение поможет решить проблему навязывания потребителю дополнительных товаров за отдельную плату.

#законопроект #Вячеслав Володин #Госдума РФ #покупка #товары и услуги
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