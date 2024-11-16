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В России хотят запретить автодобавление услуг при покупке авиабилетов

Это связано с проблемой навязывания услуг за отдельную плату, например, когда при дистанционной покупке билета проставляется «галочка» на страховку.
Ирина Егорова 2024-11-16 08:11:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России могут запретить автоматически добавлять дополнительные услуги при покупке авиа- и ж/д билетов. Такой законопроект Роспотребнадзора был одобрен комиссией кабмина по законопроектной деятельности.

Изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей».

Речь идет о случаях, когда при дистанционной покупке билетов автоматически проставляется отметка о добровольной страховке, или другие ситуации, связанные с неприменением скидки на услугу, взыскании с потребителя убытков или неустойки.

Это может решить проблему навязывания потребителю дополнительных товаров за отдельную плату, так как зачастую они основаны на манипуляции, пишет ТАСС.

Такие договоры «на невыгодных условиях» для потребителя заключаются с целью максимизации прибыли и против воли самого покупателя.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. 

Ранее Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал не допустить чрезмерного роста цен на авиабилеты в России. При этом важно обеспечить качество обслуживания пассажиров и безопасность полетов. 

#Самолет #покупка #билеты #страховка #услуга #дополнение
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