Володин возмутился платными услугами в электронных школьных дневниках

Некоторые учебные материалы в электронных дневниках стали доступны только за отдельную плату.
Виктория Бокий 08-12-2025 09:34
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым внедрение платных услуг в электронных школьных дневниках. Об этом передает 360.ru.

По словам Володина, родители стали массово жаловаться, что им приходится покупать подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение. Также некоторые учебные материалы стали доступны только за отдельную плату.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», - написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Ранее в Госдуме прокомментировали инициативу Общественной палаты России о бесплатном проезде для детей младше 14 лет. По мнению зампредседателя комитета ГД по науке и высшему образованию Екатерины Харченко, которое она выразила в разговоре со «Звездой», это «отличная инициатива», но ее регулирование не получится ввести «сверху вниз», поскольку регулированием подобных вопросов занимаются регионы, муниципалитеты.

#школа #Вячеслав Володин #госдума #Школьники #дневник #родители #электронный дневник
