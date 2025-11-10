МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Харченко: инициативу о бесплатном проезде для детей надо обсуждать «на земле»

Зампред комитета ГД по науке и высшему образованию считает, что опросы надо проводить на уровне регионов, используя интерактивные технологии.
Сергей Дьячкин 2025-11-10 10:50:11
© Фото: YAROCKY_RUSLAN, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко считает, что инициативу Общественной палаты России о бесплатном проезде для детей младше 14 лет надо обсуждать «на земле».

Ранее в ОП РФ выступили с предложением закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для детей до 14 лет. При этом отмечалось, что для финансирования инициативы надо увеличить тарифы для взрослых.

По мнению Харченко, это «отличная инициатива», но ее регулирование не получится ввести «сверху вниз», поскольку регулированием подобных вопросов занимаются регионы, муниципалитеты. Подобные инициативы нужно обсуждать «на земле».

«Нужно спросить у горожан... хотят ли они оплачивать проезд чужих детей в транспорте? Я бы согласилась, потому что считаю, что чужих детей не бывает», - объяснила Харченко.

По мнению депутата, для опросов можно использовать интерактивные технологии. К примеру, можно запустить опрос на официальной странице мэра города или в Общественной палате области.

«Мне кажется, нужно спросить у самих людей», - резюмировала зампредседателя комитета Госдумы.

До этого Екатерина Харченко прокомментировала инициативу Общественной палаты о 12-летнем обучении в школах. По ее мнению, нужно провести дискуссии в регионах, среди учителей, родительского сообщества, самих обучающихся, экспертов, ученых, с привлечением Российской академии образования и специалистов, которые много лет проработали в системе общего образования. Дисбалансы на рынке труда, в том числе нехватка специалистов, не позволяют удлинять образовательные траектории подрастающего поколения, подчеркнула эксперт.

