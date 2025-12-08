В Ангарском округе из-за аварии на ТЭЦ детсады и школы остались без тепла

Режим ЧС ввели в Ангарском округе Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ-9. Об этом сообщает местный мэр Сергей Петров.

Известно, что подачу тепла ограничили в 1 546 многоквартирных домах, где проживают более 167 тысяч человек. То же самое происходит и в 121 социально значимом объекте.

Мэр Ангарского округа вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым выехали на теплоэлектростанцию для оценки обстановки. После этого, со слов Петрова, будет проведено внеплановое заседание комиссии по ЧС.

«Сегодня ночью энергетики растопили пятый котлоагрегат, идет набор нагрузки. В ближайшие два часа он выйдет на полную мощность. Также завершается ремонт работы на шестом котле. Организованы круглосуточные работы», - говорится в сообщении.

По информации от Байкальской энергетической компании, ситуация стабилизируется 10 декабря к 15.00. На данный момент из-за сложившейся ситуации шесть школ перевели на дистанционное обучение, а в двух учатся удаленно только младшие классы. В пяти детских садах температура опустилась ниже 17 градусов, из-за чего детей перевели в другие дошкольные учреждения.

Сергей Петров добавил, что округ готов к сложностям в соцучреждениях и в жилых домах. Уже развернуты пункты временного размещения на 6 000 человек. Все службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что авария произошла из-за выхода из строя котла ТЭЦ. Власти Ангарска призвали местных жителей ограничить потребление электричества, чтобы не вызвать перегруз сети.