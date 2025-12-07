МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 1 500 домов остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ в Ангарске

Теплоснабжение планируется восстановить к полуночи.
Тимур Юсупов 07-12-2025 20:16
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

В Ангарске из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-9 более 1 546 домов оказались без теплоснабжения. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном Telegram-канале, власти планируют устранить последствия ЧП к полуночи.

Сообщается, что температура воздуха в городе сейчас достигает 20 градусов Цельсия ниже нуля. Во всем округе введен режим повышенной готовности. Власти Ангарска призвали местных жителей ограничить потребление электричества, чтобы не вызвать перегруз сети.

По имеющейся информации, авария произошла из-за выхода из строя котла ТЭЦ. Глава региона заявил, что бригады специалистов уже приступили к вводу в эксплуатацию резервного котла. Пиковых показателей работы станции планируется добиться уже ко вторнику.

По факту ЧП местной прокуратурой уже была организована проверка.   

#в стране и мире #ЧП #аварии #Ангарск #ТЭЦ #теплоэлектростанция
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 