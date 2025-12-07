Более 1 500 домов остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ в Ангарске

В Ангарске из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-9 более 1 546 домов оказались без теплоснабжения. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном Telegram-канале, власти планируют устранить последствия ЧП к полуночи.

Сообщается, что температура воздуха в городе сейчас достигает 20 градусов Цельсия ниже нуля. Во всем округе введен режим повышенной готовности. Власти Ангарска призвали местных жителей ограничить потребление электричества, чтобы не вызвать перегруз сети.

По имеющейся информации, авария произошла из-за выхода из строя котла ТЭЦ. Глава региона заявил, что бригады специалистов уже приступили к вводу в эксплуатацию резервного котла. Пиковых показателей работы станции планируется добиться уже ко вторнику.

По факту ЧП местной прокуратурой уже была организована проверка.