На 107-м году жизни умер ветеран Дыгай, освобождавший Европу от фашизма

В Иркутской области в возрасте 106 лет умер ветеран Великой Отечественной войны гвардии полковник Василий Дыгай, освобождавший в 1945 году Румынию, Венгрию и Чехословакию от фашизма. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомиться с этим человеком. Василий Филиппович прошел всю войну. Был ранен и все равно возвращался на фронт», - говорится в сообщении.

Известно, что Василий Дыгай встретил Великую Победу под Прагой. В августе 1945-го его дивизию перебросили в Монголию. Кроме того, Дыгай участвовал в переходе через горные хребты для неожиданного удара по Квантунской армии Японии.

Со слов главы региона, даже в преклонном возрасте ветеран сохранял военную выправку. Был стойким и отважным человеком.

«Горько, что уходят ветераны... Рядом с нами остается все меньше людей, которые собой заслонили страну от захватчиков. Сделали все, чтобы не пустить врага на наши земли. Защитники. Герои. Легенды», - заключил Кобзев.

Василий Филиппович Дыгай родился 20 апреля 1919 года в Ростовской области. В 1941 году был призван в Красную армию, воевал на Северо-Кавказском фронте. В 1944 году получил серьезное ранение, но, несмотря на это, все равно отправился защищать Родину от врага.

Летом этого года скончался еще один участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тверской области и города, председатель Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартак Андреевич Сычев. Его называли человеком-легендой. Сычев участвовал в ключевых сражениях - освобождении Ржева, Курской битве, взятии Берлина и освобождении Праги. Спартак Андреевич всегда гордился тем, что оставил свою подпись на стене Рейхстага в 1945 году.