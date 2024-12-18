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Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

За российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма проголосовали 119 стран.
Таисия Кваша 2024-12-18 02:52:24
© Фото: Li Rui XinHua Globallookpress

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщили РИА Новости.

За документ проголосовали 119 стран, а 53 - выступили против. Отмечается, что среди проголосовавших против резолюции числятся Украина, США, Германия, Франция, Канада и Япония.

Документ рекомендует государствам принять меры по предотвращению пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Авторы резолюции также выступают против инцидентов, связанных с героизацией нацизма и отметили рекомендацию о запрете «любых торжественных чествований» нацистского режима и его союзников.

Напомним, что в ноябре Италия, Австрия и Германия впервые выступили против резолюции России о борьбе с нацизмом. По мнению заместителя директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григория Лукьянцева, страны пошли на такой шаг из политических соображений.

#Россия #в стране и мире #Генассамблея ООН #борьба с героизацией нацизма #резолюция рф
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