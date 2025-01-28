Минусинский санаторий закрыли на 30 суток после кишечной инфекции

В Минусинском районе Красноярского края на 30 суток закрыли санаторий «Сосновый бор» после пищевого отравления 47 человек. Решение о временной остановке работы учреждения принял городской суд. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«В Красноярском крае принимаются дополнительные меры для предотвращения распространения острых кишечных инфекций. Эти меры включают обязательное медицинское обследование сотрудников пищеблоков на наличие кишечных вирусов», - сообщили в ведомстве.

В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Максимальная мера наказания по этой статье составляет два года лишения свободы.

Из числа пострадавших 10 человек госпитализировали. У первых пациентов, прошедших обследование, диагностировали норовирус. В настоящее время специалисты продолжают проверку санатория. Также были взяты пробы пищи и воды.

Ранее сообщалось, что в санатории «Сосновый бор» более 30 человек обратились за медицинской помощью после отравлений. Прокуратора Красноярского края подтвердила информацию о начале расследования.