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В Красноярском крае более 30 человек отравились в санатории

По данным Прокураторы Красноярского края, все пострадавшие питались в столовой санатория.
Игнат Далакян 2025-01-16 20:16:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В санатории Сосновый бор в Красноярском крае произошло массовое отравление. Более 30 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Массовое отравление произошло в санатории Сосновый бор в Красноярском крае, за медпомощью обратились 32 человека, возбуждено дело об услугах, не отвечающих безопасности, сообщает краевая прокуратура.

«Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления отдыхающих санатория Сосновый бор в поселке озеро Тагарское Минусинского района», - говорится в сообщении

По предварительным данным, 32 человека обратились ко врачу с признаками пищевого отравления, пять из них госпитализированы.

По данным прокуратуры, все пострадавшие питались в местной столовой. Сейчас проводится проверка. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

#в стране и мире #Красноярский край #отравление #столовая #санаторий
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