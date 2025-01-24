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Расчет ЗРК «Гибка-С» разогнал дроны ВСУ на Красноармейском направлении

Боекомплект ЗРК «Гибка-С» состоит их четырех ракет комплексов «Игла» или «Верба», а современное оборудование позволяет выполнять задачи в любое время суток.
2025-01-24 06:39:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитно-ракетного комплекса «Гибка-С» обеспечил прикрытие подразделений группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении специальной военной операции. Кадры боевой работы расчета ЗРК публикует Минобороны РФ.

В случае появления беспилотника, машина разведки передает целеуказания для дальнейшего уничтожения, а расчет боевой машины приступает к наведению на воздушную цель. После этого зенитчики выполняют пуск ракеты комплекса «Верба» с осколочно-фугасной боевой частью.

«Работаем на дистанции до шести километров. Поражаем воздушные цели днем и ночью. Преимущество в мобильности. Также у нас есть камера ночного видения. Обзор до десяти километров. Можем использовать ракеты комплекса "Игла" или "Верба". Боекомплект четыре штуки, еще четыре в запасе», - рассказал командир машины Владислав Пушин.

ЗРК «Гибка-С» предназначен для противодействия дронам, летящим на предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. Комплекс оснащен современным оборудованием и автоматизированной системой управления.

Установленный на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М», комплекс обладает высокой мобильностью и проходимостью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #бпла #ЗРК «Гибка-С» #Тигр-М
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