Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили до 100 украинских националистов и технику противника в ДНР. Кадры ударов нашей артиллерии по позициям ВСУ опубликовало Минобороны РФ.

Расчеты орудий «Мста-Б» отдельной гвардейской артиллерийской бригады ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам ВСУ, тем самым поддерживая действия штурмовых подразделений. Цели обнаружили операторы разведывательных БПЛА.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» мотострелкового полка выпустили 122-миллиметровые реактивные снаряды по скоплению живой силы противника на окраине населенного пункта Дачное.

«Ближе к сумеркам у них началась ротация. Нам сказали цель - мы накрыли почти все Дачное, отработали одним пакетом сразу же, одна корректировка, и, как сказали операторы БПЛА, которые все это снимали - все прекрасно, отработали все. Никто не выжил, никто не вышел, движения больше никакого не было», - поделился командир взвода управления реактивной батареи с позывным Небо.

В результате слаженной боевой работы артиллеристов Южной группировки войск противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, а также несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и ротации личного состава ВСУ на передовых позициях.

Ранее экипаж Су-34 ночью ударил по украинскому опорному пункту в Курской области. Бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.