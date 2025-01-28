МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Града» накрыл боевиков ВСУ во время ротации в Дачном в ДНР

В результате работы наших артиллеристов уничтожены до 100 боевиков и несколькоавтомобилей противника.
2025-01-28 05:59:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили до 100 украинских националистов и технику противника в ДНР. Кадры ударов нашей артиллерии по позициям ВСУ опубликовало Минобороны РФ.

Расчеты орудий «Мста-Б» отдельной гвардейской артиллерийской бригады ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам ВСУ, тем самым поддерживая действия штурмовых подразделений. Цели обнаружили операторы разведывательных БПЛА.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» мотострелкового полка выпустили 122-миллиметровые реактивные снаряды по скоплению живой силы противника на окраине населенного пункта Дачное.

«Ближе к сумеркам у них началась ротация. Нам сказали цель - мы накрыли почти все Дачное, отработали одним пакетом сразу же, одна корректировка, и, как сказали операторы БПЛА, которые все это снимали - все прекрасно, отработали все. Никто не выжил, никто не вышел, движения больше никакого не было», - поделился командир взвода управления реактивной батареи с позывным Небо.

В результате слаженной боевой работы артиллеристов Южной группировки войск противник потерял до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, а также несколько единиц автомобильной техники, использовавшейся для подвоза боеприпасов и ротации личного состава ВСУ на передовых позициях.

Ранее экипаж Су-34 ночью ударил по украинскому опорному пункту в Курской области. Бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Мста-Б #ДНР #ВСУ #Град
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 