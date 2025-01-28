Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ за неделю на 12,9%

В четвертую неделю января 2025 года в России зарегистрировали рост заболеваемости ОРВИ. По информации Роспотребнадзора, количество заражений увеличилось на 12,9%. В связи с этим приняты решения закрыть 48 школ в 22 регионах, а также 23 детских дошкольных учреждения в 11 регионах страны.

«По итогам четвертой недели 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 12,9% по сравнению с прошлой неделей - зарегистрировано 647 тысяч случаев», - пояснила пресс-служба

Также уточняется, что в 49 российских регионах превышен средний по стране показатель заболеваемости ОРВИ, а в 35 субъектах количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с неделей ранее.

При этом заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 14,8% - за минувшую неделю в России зафиксировано 8,2 тысячи случаев COVID-19.

Ранее в беседе со «Звездой» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов назвал причины, влияющие на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Это связано и со сменой погоды, и с перепадами температуры. Он предположил, что россияне одеваются пока недостаточно тепло, из-за чего возникает переохлаждение, что способствует возникновению любых вирусных инфекций, в том числе и гриппа, и новой коронавирусной инфекции.