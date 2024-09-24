Россиянам рассказали, с чем связан рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе со «Звездой» связал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране с наступлением осенне-зимнего периода.

«Это ежегодно так. Меняется погода, и вот эти перепады температуры, от высокой к более низкой - ночные заморозки, потом днем опять тепло. Наверно, наши граждане пока еще одеваются достаточно неустойчиво - возникает переохлаждение, что способствует возникновению любых вирусных инфекций, в том числе и гриппа и новой коронавирусной инфекции», - объяснил врач.

По его данным, сейчас наблюдается общее повышение заболеваемости вирусными инфекциями на 20%. Ближе к половине - это коронавирусная инфекция, отметил специалист. Он также перечислил ее симптомы.

«Это высокая температура до 40 градусов. Это выраженная "разбитость", ломота. Опять снижается обоняние, некоторые теряют его. И общие недомогания, желудочно-кишечные расстройства, которые у достаточно молодых пациентов проходят быстро. У пожилых это более медленное течение, но пока оно достаточно благоприятное», - сказал специалист.

Для того чтобы себя обезопасить от неприятных последствий, Осипов рекомендует вакцинироваться.

«Сейчас мы получили обновленный "Спутник Лайт" вакцину. И мы видим, что жители прививаются. И вакцинация от гриппа. Это все-таки избегать мест скопления людей, особенно пожилым, подверженным более частому заболеванию. Это правильно одеваться. Это прием витаминов. Это меры безопасности обычные. А как лечиться - скажет врач», - подытожил медик.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется в стране. По данным ведомства, он проявляется аналогичным образом с предыдущими штаммами COVID-19.