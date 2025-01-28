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FPV-дрон группировки «Днепр» уничтожил бронеавтомобиль «Козак» ВСУ

Цель обнаружили во время мониторингового полета, информацию передали на командный пункт.
2025-01-28 05:00:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы БПЛА группировки войск «Днепр» уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и личный состав ВСУ, который пытался совершить ротацию, на Ореховском направлении в Запорожской области. Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения цели.

Расчет обнаружил цель в ходе мониторингового полета и передал информацию на командный пункт. Бойцам поставили задачу выявить передвижение боевиков ВСУ около автомобиля, чтобы одним ударом беспилотника нанести максимальный урон. Когда оператор разведывательного БПЛА выявил движение украинских боевиков, цель поразил FPV-дрон.

Выполняя боевые задачи, наши операторы беспилотников сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно работающим в непосредственной близости от противника.

Ранее расчеты гаубиц Д-30 поразили АГС-17 и пункты управления БПЛА ВСУ. Корректировать огонь помогали расчеты беспилотников.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВСУ #запорожская область #козак #FPV-дрон
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