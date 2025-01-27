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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили АГС-17 и пункты управления БПЛА ВСУ

Цели обнаружили разведчики, а корректировать огонь артиллеристам помогали расчеты БПЛА.
2025-01-27 05:33:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили технику и живую силу ВСУ в зоне спецоперации. Кадры их работы опубликовало министерство обороны РФ.

Военнослужащие мотострелковой бригады обнаружили расчеты АГС-17, пункты управления БПЛА и скопление боевиков во время разведки. Координаты сразу передали расчетам 122-мм гаубиц Д-30.

Артиллеристы уничтожили все цели, чем помогли продвинуться нашей пехоте и занять более выгодные рубежи. Корректировать огонь им помогали расчеты БПЛА в режиме реального времени.

Расчеты Д-30 выполняют свои задачи круглосуточно и в любую погоду. Благодаря их слаженной работе с разведчиками противник постоянно несет потери в живой силе и технике, испытывает трудности при передвижении, подвозе боеприпасов и ротации личного состава. Ежедневно наши гаубицы уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции украинских националистов.

Ранее FPV-дрон протаранил украинскую «Бабу-ягу» в Курской области. Кадры уничтожения вражеского беспилотника показало Минобороны РФ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #гаубица #ВСУ #д-30
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