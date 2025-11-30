МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЦБ обяжет банки привязывать все счета россиян к ИНН

Такое требование вводится и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее.
Дарья Ситникова 08-12-2025 03:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банк России намерен обязать кредитные организации привязать ИНН клиентов к их банковским счетам с целью борьбы с дропперством. Об этом рассказала в интервью РБК зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», - уточнила зампред ЦБ.

С ее слов, раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета. Теперь такое требование вводится и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее.

Отмечается, что ИНН станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу. Речь идет не только о новых счетах, но и о старых. Это необходимо для работы новой платформы «Антидроп», ее запуск планируется в середине 2027 года.

На данный момент ЦБ разрабатывает техническое задание, чтобы со следующего года перейти уже к разработке самой платформы. Подключение банков к платформе «Антидроп» будет обязательным, но кредитные организации смогут самостоятельно принимать решения об уровне риска клиентов, попавших в базу.

Напомним, что с первого сентября этого года предоставление ИНН стало обязательным при предоставлении физическому лицу кредита или займа. Эта поправка направлена на предотвращение мошенничества с кредитами.

До этого стало известно, что мошенники начали массово обзванивать россиян, представляясь сотрудниками ФНС. На момент звонка злоумышленники обладают обширными знаниями о потенциальной жертве, включая ФИО, адрес регистрации, ИНН и СНИЛС. Поводом для звонка становятся якобы уточнения по декларации или задолженность. Более того, преступники начали предлагать запись в реальные отделения ИФНС. Для ее подтверждения нужно назвать код из сообщения.

