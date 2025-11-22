МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мошенники начали звонить россиянам от имени налоговой службы

Количество инцидентов увеличилось в преддверии приближения крайнего срока уплаты налогов.
Константин Денисов 22-11-2025 17:29
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru, Global Look Press

Мошенники начали массово обзванивать россиян, представляясь сотрудниками ФНС. Об этом рассказал RT киберэксперт Тимофей Воронин.

Он отметил, что злоумышленники на момент звонка обладают обширными знаниями о потенциальной жертве, включая ФИО, адрес регистрации, ИНН и СНИЛС. Поводом для звонка становятся якобы уточнения по декларации или задолженность.

Более того, преступники начали предлагать запись в реальные отделения ИФНС. Для ее подтверждения нужно назвать код из смс.

«Да, действительно, сотрудники налоговой инспекции могут звонить гражданам, но в таком случае они не будут предлагать сообщить никакие личные данные», - сказал Воронин.

Ранее в МВД предупредили о схеме мошенников с «выплатами ветеранам труда».

