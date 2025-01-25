Сенат США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона

Сегодня американский Сенат утвердил Пита Хегсета на должность министра обороны США. За его кандидатуру проголосовал 51 сенатор. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Против назначения Пита Хегсета выступили 50 членов верхней палаты Конгресса, среди которых были республиканцы. Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

«У нас замечательный министр обороны», - заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя утверждение своего выдвиженца.

Напомним, Пит Хегсет с 2014 года работал на прореспубликанском канале Fox News. До этого он успел дослужиться до капитана пехоты в Национальной гвардии. У него имеется опыт службы в Афганистане, Иране и заливе Гуантанамо.

Ранее Сенат утвердил Джона Рэтклиффа главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). А до этого верхняя палата Конгресса одобрила Марко Рубио на посту государственного секретаря.