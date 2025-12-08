МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: Си Цзиньпин «многое пообещал» США в плане торговли

Вопросы двусторонних отношений лидеры США и Китая в последний раз обсуждали в конце октября на саммите АТЭС в южнокорейском Пусане.
Ян Брацкий 08-12-2025 23:05
© Фото: Daniel TorokUS White House via Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин «многое пообещал» США в вопросах торговли, поэтому сегодня отношения официальных Вашингтона и Пекина развиваются хорошо. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Он (Си Цзиньпин - ред.) пообещал это сделать, так что я думаю, что отношения очень хорошие. Я думаю, он сделает больше, чем он обещал сделать, а пообещал он много, так что мы этим довольны», - сказал Трамп в ходе круглого стола в Белом доме.

В конце октября в южнокорейском Пусане состоялись переговоры лидеров США и Китая. Главы государств встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В течение полутора часов Трамп и Си Цзиньпин обсуждали накопившиеся между Вашингтоном и Пекином противоречия, а также обменялись мнениями по событиям международной повестки.

Позже глава Белого дома оценил эту встречу на 12 баллов из 10 возможных. Американский лидер назвал разговор «потрясающим» и «удивительным». Китайская сторона в своих оценках была более сдержана, но также позитивно оценила итоги встречи. Си Цзиньпин подчеркнул, что между странами остаются противоречия, но Китай и США должны быть друзьями и совместно работать для процветания.

