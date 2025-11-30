США просили Мексику выслать 20 российских дипломатов, но получили отказ

США просили Мексику выслать «российских шпионов», которые якобы выдают себя за дипломатов, но получили отказ. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на американских чиновников.

«По словам пяти чиновников, ЦРУ даже составило список из более чем двух десятков российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, но мексиканские власти отказались высылать их из страны», - указано в материале.

Российское посольство в Мехико в ответ на это сообщило, что дипломаты России «часто попадают под прицел необоснованных обвинений в шпионаже». Россия и Мексика имеют «широкий спектр двухсторонних отношений». Эти утверждения озвучила Мексике еще предыдущая администрация США при президенте Джо Байдене, но с приходом Дональда Трампа остается неясным, призывает ли еще Вашингтон к высылке якобы шпионов, заключила газета.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил о возможности нанесения ударов по Мексике для победы в войне с наркокартелями. Со слов политика, для достижения этой цели, он готов пойти на любые меры. В последнее время тема наркокартелей стала одной из основных в политике 47-го президента Америки.

Кроме этого, американский журналист Такер Карлсон обвинил ВСУ в продаже американского оружия мексиканским наркокартелям. По его словам, поставляемое Украине вооружение в итоге используется против самих Соединенных Штатов.