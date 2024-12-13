Кабмин РФ продлил на год пошлины на товары из недружественных стран

Повышение импортных пошлин на ряд товаров из недружественных стран продлено до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано правительством.

«Продление меры обусловлено продолжением действия санкций со стороны недружественных стран в отношении России», — следует из сообщения.

Дополнительные импортные пошлины в РФ в размере 20-50% ранее были установлены до 31 декабря 2024 года включительно. Они затрагивают импорт цветов, верхней одежды, аккумуляторов, обоев и других товаров. Решение об их продлении обусловлено продолжением действия санкций в сторону РФ.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил о том, что можно наложить обновленную пошлину на поставки вина из недружественных стран.