Опрос: 51% американцев поддерживают отставку главы Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет должен уйти в отставку, считают 51% американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Harvard CAPS-Harris. Среди демократов отставку поддержали 75%, среди республиканцев - 28%.

Исследователи изучили также мнение граждан об ударах по лодкам у берегов Венесуэлы. Оказалось, что 67% американцев поддерживают их. При этом 62% считают, что лодки лучше перехватывать, а не топить. А 54% считают, что второй удар по выжившим был ошибкой.

В конце ноября The Washington Post сообщила, что Хегсет приказал «убивать всех» при ударах по лодкам. Белый дом и Пентагон назвали статью ложью. США оправдывают военные операции в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.

В сентябре и октябре американцы неоднократно уничтожали катера у побережья Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявлял, что дни главы этого государства Николаса Мадуро сочтены, но Вашингтон не планирует воевать с Каракасом. При этом он предупредил об ударах по наркоторговцам на суше.