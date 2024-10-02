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Студенты рассказали Путину о планах собрать новый прототип БПЛА

В День среднего профессионального образования российский президент посетил индустриальный парк «Руднево».
Константин Коковешников 2024-10-02 20:25:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр просвещения Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин показали президенту России Владимиру Путину макет крупнейшего в стране индустриального парка «Руднево», где в перспективе будет развернут федеральный центр беспилотных авиационных систем. В последний раз глава государства был здесь сразу по окончании строительства, полтора года назад. Тогда главной темой стали вопросы производства беспилотников. В этот раз - в День среднего профессионального образования - речь заходит о подготовке кадров. Свои профессиональные навыки здесь оттачивают студенты колледжей со всей Москвы.

Президент посетил участок финальной сборки беспилотников и пообщался со студентами, проходящими здесь обучение. Они показали главе государства кадры с собранных ими беспилотников. А также рассказали о своих планах собрать пока не существующий в природе прототип.

«Например, дрон в виде воздушного змея. Сейчас вышла шестерня, которая может вращаться на 360 градусов. Я хочу использовать это для управления дроном за счет хвоста», - поделился один из студентов.

Говоря о применении беспилотников, глава государства не мог не упомянуть и их использование в ходе СВО.

«Современные беспилотные летательные аппараты уже и скорость набирают, и двигатели на них появляются мощные. Дальность очень приличная, скорость уже 300-500-700 километров в час, реактивные двигатели. И они могут выполнять такие задачи, которые раньше могла выполнять только армейская либо фронтовая авиация», - сказал президент.

Со своей стороны сразу несколько студентов заявили главе государства о своих планах подписать контракт и отправиться служить оператором беспилотников. О мотивах такого решения мы спросили одного из студентов.

«Причина проста. Во-первых, опыт. Во-вторых, отдать долг Родине. Там, во-первых, востребовано, а во-вторых, я очень много знаю. Я в своих знаниях полностью уверен - и в пилотировании, и в сборке, настройке, неважно», - пояснил Евгений.

Сегодня беспилотники в первую очередь ассоциируются с военным предназначением. Однако кроме их использования в зоне проведения СВО беспилотные авиационные системы широко используют по всему миру для предупреждения чрезвычайных ситуаций и в сельском хозяйстве. В России эта отрасль создается фактически с нуля, однако инвестиции в нее, по оценке главы государства, почти вдвое превысят первоначально намеченные показатели и достигнут триллиона рублей.

Сегодня две трети вакансий на рынке труда - это именно рабочие специальности. Хотя было время, когда каждый для себя считал важным получение именно высшего образования, что привело к избытку экономистов и нехватке, например, сварщиков или наладчиком станков с числовым программным обеспечением.

Вернуть престиж рабочей профессии призван проект «Профессионалитет». В этом году состоялся его первый выпуск - 140 тысяч человек. А в ближайшие шесть лет охват вырастет до 2 миллионов. Во время посещения колледжа у президента возникла и незапланированная остановка - в буфете с кофе.

На территории авиационного кластера запланировано и строительство других предприятий. Так, на территории индустриального парка «Руднево» появится новый завод Яковлева, уже работает Алмаз-Антей. Отличие этой площадки по практической подготовке студентов колледжа в том, что обучение в нем проходит с учетом запросов работодателей. И как показывает практика, больше 80% по окончании обучения находят работу по специальности.

#студенты #Владимир Путин #Сергей Собянин #среднее профессиональное образование #рабочие кадры
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