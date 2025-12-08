Путин продлил запрет на покупку иностранных активов до конца 2026 года

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года запрет резидентам РФ покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Центрального банка. Такой документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В Указ Президента РФ от 18 марта 2022 года № 126 внесены изменения. В абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2025 года» заменены словами «до 31 декабря 2026 года». Указ вступает в силу со дня его подписания.

Россиянам запрещено оплачивать доли, паи или вклады в имуществе иностранных компаний (нерезидентов) без специального разрешения Банка России или правительства. Это ограничение введено указами президента для обеспечения финансовой стабильности на фоне западных санкций и предотвращения оттока капитала из страны.

Меры приняты в ответ на «недружественные действия» стран, введших ограничения против российских граждан и юрлиц, что создало риски для национальной экономики. Цель - защитить от инфраструктурных рисков, таких как блокировка активов за рубежом (как произошло с активами более 5 млн российских инвесторов), и предотвратить быстрый вывод капитала. Это превентивная мера против возможной конфискации российской собственности за границей.

Запрет касается оплаты уставных капиталов, акций или паев зарубежных организаций, включая создание новых компаний за рубежом. Исключения возможны для «дружественных» юрисдикций при наличии разрешения, а сделки без него признаются ничтожными. Резиденты (физлица и компании РФ) не могут свободно инвестировать в иностранный бизнес без контроля ЦБ.

В 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей средств российских инвесторов, сообщила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, эта мера коснулась порядка 1,5 млн человек.