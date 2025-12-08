МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Коморовский: Польшу не пригласили на встречу по Украине из-за слабости

Экс-президент объяснил отсутствие представителей Варшавы на переговорах в Лондоне.
Владимир Рубанов 08-12-2025 21:28
© Фото: Marcin Nowak Keystone Press Agency, Global Look Press

Польша из-за своей слабости не приглашена на встречу по Украине 8 декабря в Лондоне. Об этом заявил президент страны в 2010-2015 годах Бронислав Коморовский. Это произошло в эфире телеканала Polsat, пишет RT.

«Мы просто слабее», - сказал он.

В передаче бывший премьер Польши Вальдемар Павляк отметил, что действия президента Кароля Навроцкого «отталкивают Украину от Польши». По его словам, из-за этого Варшаву не приглашают на обсуждения стратегических интересов Европы. Другой экс-премьер, Лешек Миллер, добавил, что Польша уже давно не участвует в таких консультациях.

В Лондоне 8 декабря лидеры Франции, Великобритании и Германии встретились с Владимиром Зеленским. Они обсуждали ход переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, речь шла о дальнейшей поддержке Киева.

#Украина #Польша #Великобритания #переговоры #лондон #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 