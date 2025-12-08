Коморовский: Польшу не пригласили на встречу по Украине из-за слабости

Польша из-за своей слабости не приглашена на встречу по Украине 8 декабря в Лондоне. Об этом заявил президент страны в 2010-2015 годах Бронислав Коморовский. Это произошло в эфире телеканала Polsat, пишет RT.

«Мы просто слабее», - сказал он.

В передаче бывший премьер Польши Вальдемар Павляк отметил, что действия президента Кароля Навроцкого «отталкивают Украину от Польши». По его словам, из-за этого Варшаву не приглашают на обсуждения стратегических интересов Европы. Другой экс-премьер, Лешек Миллер, добавил, что Польша уже давно не участвует в таких консультациях.

В Лондоне 8 декабря лидеры Франции, Великобритании и Германии встретились с Владимиром Зеленским. Они обсуждали ход переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, речь шла о дальнейшей поддержке Киева.