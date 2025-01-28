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Патрушев заявил о попытках Лондона превратить Украину в колонию

По мнению помощника президента РФ, британская корона продолжает свою колониальную политику, закрывая глаза на преступления в регионе.
Глеб Владовский 2025-01-28 20:06:27
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Globallookpress

Власти Великобритании стремятся превратить Украину в свою колонию. Такое мнение выразил в беседе с «Российской газетой» помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Недавним заключением соглашения "о столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном, Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины», - приводит его слова издание.

Он также отметил, что Лондон будет стремиться нарастить присутствие своего флота в Черном и Балтийском морях, а также узаконить присутствие военных инструкторов на территории Украины. Таким образом, Соединенное королевство продолжает свою колониальную политику, которая продолжается и в настоящее время.

Ранее Патрушев допустил, что Украина полностью прекратит свое существование в 2025 году. По его мнению, принуждение к неонацизму силой, а также ярая русофобия приводят к разрушению процветающих городов, таких как Днепропетровск, Харьков и Одесса.

#в стране и мире #Украина #Великобритания #николай патрушев #колония
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