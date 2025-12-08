Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о договоренности с Турцией о гарантии транзита российского газа. Он поблагодарил за это президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Орбан заявил в ходе их совместной пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.

Переговоры состоялись в Стамбуле. Орбан подчеркнул, что гарантия транзита газа через Турцию является серьезным делом. Он, в частности, упомянул диверсию на газопроводе «Северный поток».

Во время визита в Россию 28 ноября премьер-министр Венгрии подчеркнул важность стабильности и предсказуемости в поставках российских энергоносителей. По словам Орбана, его страна заинтересована в продолжении диалога с Москвой по вопросам энергетики.

Европейцы завидуют Венгрии из-за сотрудничества с Россией в энергетике, заявил «Звезде» гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, Венгрия стала энерговооруженной страной, что позволяет поддерживать высокий социальный уровень и развивать промышленность.