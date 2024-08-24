МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Британии разработали спецплан на случай смерти кота Ларри

На сегодняшний день 17-летний кот чувствует себя хорошо.
Ирина Егорова 2024-08-24 07:04:31
© Фото: Martyn WheatleyKeystone Press Agency, Global Look Press

Власти Британии заранее подготовили план на случай смерти 17-летнего кота Ларри - «главного мышелова» резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Чиновники, работающие в резиденции, разработали секретную стратегию для объявления о кончине Ларри, передает Life со ссылкой на Times. Были отобраны особые фотографии кота для публикации объявления о его смерти.

Материалы хранятся в закрытых архивных папках. Также подготовлены пресс-релизы для социальных сетей, которые будут использованы в траурный день.

На данный момент 17-летнее животное чувствует себя хорошо, он достаточно активный для своего возраста, пишет издание. 

Кот Ларри поселился в резиденции премьера на Даунинг-стрит в феврале 2011 года. Семья политика «усыновила» животное еще четырехмесячным котенком. С 1929 года коты в резиденциях британских правителей имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов в год. Однажды грозный защитник резиденции на Даунинг-стрит даже прогнал лису и неоднократно конфликтовал с котом Палмерстоном.

#смерть #Британия #план #резиденция #кот #ларри
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 