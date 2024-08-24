Власти Британии разработали спецплан на случай смерти кота Ларри

Власти Британии заранее подготовили план на случай смерти 17-летнего кота Ларри - «главного мышелова» резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Чиновники, работающие в резиденции, разработали секретную стратегию для объявления о кончине Ларри, передает Life со ссылкой на Times. Были отобраны особые фотографии кота для публикации объявления о его смерти.

Материалы хранятся в закрытых архивных папках. Также подготовлены пресс-релизы для социальных сетей, которые будут использованы в траурный день.

На данный момент 17-летнее животное чувствует себя хорошо, он достаточно активный для своего возраста, пишет издание.

Кот Ларри поселился в резиденции премьера на Даунинг-стрит в феврале 2011 года. Семья политика «усыновила» животное еще четырехмесячным котенком. С 1929 года коты в резиденциях британских правителей имеют официальный статус и получают жалование в размере 100 фунтов в год. Однажды грозный защитник резиденции на Даунинг-стрит даже прогнал лису и неоднократно конфликтовал с котом Палмерстоном.