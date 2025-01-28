МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Минздраве РФ поддержали инициативу по запрету оборота вейпов

В ведомстве также призвали проработать шаги по борьбе с потреблением сигарет и нагреваемым табаком.
Глеб Владовский 2025-01-28 18:09:54
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Globallookpress

Минздрав РФ поддержал инициативу по запрету оборота вейпов на территории страны. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В особом приоритете охрана здоровья нашего будущего - детей и подростков. Вейпы, к сожалению завоевавшие популярность именно у этих - наиболее уязвимых - групп населения, действительно являются угрозой», - говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве также подчеркнули, что борьбу с этой продукцией необходимо вести комплексно, не останавливаясь на ограничительных мерах. Кроме того, следует проработать шаги по борьбе с употреблением сигарет и другой никотиносодержащей продукции.

Ранее сообщалось о принятии закона, повышающего административную ответственность за продажу детям вейпов и сигарет. Напомним, что 26 декабря в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект на полный запрет продажи вейпов в России.

#в стране и мире #сигарета #минздрав рф #вейп #никотин #ограничение на продажу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 