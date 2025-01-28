В Минздраве РФ поддержали инициативу по запрету оборота вейпов

Минздрав РФ поддержал инициативу по запрету оборота вейпов на территории страны. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В особом приоритете охрана здоровья нашего будущего - детей и подростков. Вейпы, к сожалению завоевавшие популярность именно у этих - наиболее уязвимых - групп населения, действительно являются угрозой», - говорится в заявлении ведомства.

В Минздраве также подчеркнули, что борьбу с этой продукцией необходимо вести комплексно, не останавливаясь на ограничительных мерах. Кроме того, следует проработать шаги по борьбе с употреблением сигарет и другой никотиносодержащей продукции.

Ранее сообщалось о принятии закона, повышающего административную ответственность за продажу детям вейпов и сигарет. Напомним, что 26 декабря в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект на полный запрет продажи вейпов в России.