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Эксперт пояснил о важности консервации поврежденной ветки «Северного потока-2»

Ожидается, что в дальнейшем газопровод могут ввести в эксплуатацию, поскольку другая ветка находится в рабочем состоянии.
Глеб Владовский 2025-01-28 18:51:14
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости

Факт того, что власти Дании разрешили законсервировать поврежденную ветку газопровода «Северный поток-2», уже является позитивным сигналом. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Вопрос решался очень долго, и консервацию следовало проводить практически сразу. Но, несмотря на такие задержки, это позитивный сигнал», - рассказал эксперт.

По его словам, поврежденную трубу поднимут со дна, откачают из нее морскую воду, проведут антикоррозионную профилактику и обрежут поврежденную часть.

Гривач также подчеркнул, что несмотря на то, что другая ветка «Северного потока» получила незначительные повреждения, она все еще находится в рабочем состоянии и ее можно запустить.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Дании выдало оператору «Северного потока» Nord Stream 2 AG разрешение на работы по консервации поврежденной ветки. Компания планирует провести работы в Балтийском море во II или III квартале 2025 года. Они займут около трех недель.

#северный поток-2 #газопровод #наш эксклюзив #консервация #Алексей Гривач
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