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Оператору «Северного потока» разрешили законсервировать поврежденную ветку

Ожидается, что работы проведут во втором или третьем квартале 2025 года.
Глеб Владовский 2025-01-28 16:21:39
© Фото: РИА Новости

Минэнерго Дании разрешило оператору Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденную ветку газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении агентства.

«Датское энергетическое агентство настоящим уведомляет о разрешении компании Nord Stream 2 AG на проведение работ на "Северном потоке-2" в Балтийском море», - говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что оператор газопровода планирует провести консервацию поврежденной ветки в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года. Работы могут занять две-три недели.

Напомним, что подрыв газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры.

#в стране и мире #северный поток-2 #Nord Stream 2 AG #Дания #консервация
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