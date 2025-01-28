Оператору «Северного потока» разрешили законсервировать поврежденную ветку

Минэнерго Дании разрешило оператору Nord Stream 2 AG законсервировать поврежденную ветку газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении агентства.

«Датское энергетическое агентство настоящим уведомляет о разрешении компании Nord Stream 2 AG на проведение работ на "Северном потоке-2" в Балтийском море», - говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что оператор газопровода планирует провести консервацию поврежденной ветки в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года. Работы могут занять две-три недели.

Напомним, что подрыв газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры.