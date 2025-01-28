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В школы РФ вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры»

Российские школьники начнут изучать предмет уже с 1 сентября 2026 года.
Игнат Далакян 2025-01-28 18:35:50
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В российские школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России"», - цитирует РИА Новости министра, который выступил на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.

Кравцов также выразил благодарность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку этой инициативы.

Ранее ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский рассказал, что в школьную программу может войти изучение песен. По его словам, сейчас сформирована экспертная группа, которая определит, какие композиции подготовят для учеников.

#в стране и мире #школа #Минпросвещения #ученики #предмет #Основы духовно-нравственной культуры
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