В школы РФ вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры»

В российские школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 1 сентября 2026 года. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября 2026 года дети начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России"», - цитирует РИА Новости министра, который выступил на пленуме Рождественских образовательных чтений в Москве.

Кравцов также выразил благодарность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку этой инициативы.

Ранее ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский рассказал, что в школьную программу может войти изучение песен. По его словам, сейчас сформирована экспертная группа, которая определит, какие композиции подготовят для учеников.