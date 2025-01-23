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В России могут утвердить список песен для изучения в школьной программе

Пока что создана только экспертная группа, а конкретный список исполнителей и треков пока не обсуждался.
Ирина Егорова 2025-01-23 11:12:13
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

В программу обучения российских школьников может войти изучение песен. Сейчас уже сформирована экспертная группа, которая и решит, какие именно композиции подготовят для учеников. Эту информацию подтвердил один из членов этой группы, ректор Российской академии музыки им. Гнесиных Александр Рыжинский.

«В конце 2024 года прошло установочное совещание, где было сказано об определенном содержательном изменении программы и ее необходимости», - рассказал он в комментарии «Звезде».

Конкретный список исполнителей и треков пока не обсуждался, уточнила «Звезде» помощница председателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Также пока не ясно, изменения коснутся уроков музыки или изучение этих песен будет в рамках уроков «Разговоры о важном».

Ранее Минпросвещения увеличило количество часов на изучение в школах истории. Ученики с 5-го по 8-й класс будут изучать предмет по три часа в неделю, а в 9-м классе - по два часа. Таким образом, общее число «исторических» часов увеличится с 340 до 476.

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