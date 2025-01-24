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Ту-95МС Амурского соединения прошли проверку боеготовности

Основная цель мероприятий - всесторонняя проверка боевой выучки войск и готовности соединений.
2025-01-24 07:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Амурском авиационном соединении дальней авиации проходят комплексные занятия по боевой готовности. Они затронули соединения, дислоцированные в Амурской и Иркутской областях, а также на Чукотке и в Якутии.

Мероприятие проходит в несколько этапов. На первом военнослужащие отрабатывают действия в составе подразделений, а на втором - в составе соединений и воинских частей.

В ходе учений отработаны мероприятия по приведению эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-95МС в полную боевую готовность.

Перед экипажами стояла задача воздушного патрулирования и отработка различных полетных заданий, в том числе в сложных метеоусловиях и при возникновении нештатных ситуаций.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #учения #ракетоносец #Ту-95МС #Дальний Восток #боеготовность
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