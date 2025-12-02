МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шойгу встретился с главой МИД КНР Ван И в Москве

В Москве начались российско-китайские консультации по стратегической безопасности.
Андрей Аркадьев 02-12-2025 10:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился в Москве с главой МИД Китая Ван И, сообщил корреспондент «Звезды». В российской столице стартовал новый раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.

Перед началом заседания Сергей Шойгу и Ван И обменялись приветствиями и пожали друг другу руки.

По данным аппарата Совета безопасности РФ, повестка встречи включает широкий спектр вопросов - от оценки международной и региональной обстановки до обсуждения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, стороны намерены затронуть перспективы сотрудничества в военной и военно-технической сферах, а также координацию между правоохранительными структурами и спецслужбами двух государств.

На прошлой неделе в Бишкеке Шойгу принял участие в мероприятиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

#Китай #Москва #Сергей Шойгу #наш эксклюзив #мид кнр
