МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что инфляция в РФ по итогам года может быть ниже 6%

Президент добавил, что рост ВВП страны в этом году составит 1%.
Владимир Рубанов 08-12-2025 16:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Инфляция в России по итогам 2025 года может быть ниже 6%. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент добавил, что рост ВВП страны в этом году составит 1%. По его словам, в России сложились условия для активизации экономической активности.

Глава государства поручил незамедлительно начать реализацию плана структурных изменений экономики до 2030 года, который подготовил кабмин. Он включает создание высокотехнологичных рабочих мест, рост потребления отечественных товаров и увеличение добавленной стоимости. План направлен на достижение темпов роста не ниже мировых к концу следующего года.

Путин подчеркнул, что экономический рост должен охватывать все субъекты. Требуется усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах.

Кроме того, предстоит кардинально сократить нелегальную занятость в России. Президент поручил ускорить реализацию проектов технологического лидерства и стимулировать в стране более квалифицированную занятость.

Бюджет предусматривает, что в будущем году валовой внутренний продукт страны вырастет на 1,3%. А за три года он увеличится почти на 7%, примерно до 276 триллионов рублей.

#Экономика #Владимир Путин #инфляция #национальные проекты #Совещание #стратегическое развитие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 