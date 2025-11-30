Путин заявил, что инфляция в РФ по итогам года может быть ниже 6%

Инфляция в России по итогам 2025 года может быть ниже 6%. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Президент добавил, что рост ВВП страны в этом году составит 1%. По его словам, в России сложились условия для активизации экономической активности.

Глава государства поручил незамедлительно начать реализацию плана структурных изменений экономики до 2030 года, который подготовил кабмин. Он включает создание высокотехнологичных рабочих мест, рост потребления отечественных товаров и увеличение добавленной стоимости. План направлен на достижение темпов роста не ниже мировых к концу следующего года.

Путин подчеркнул, что экономический рост должен охватывать все субъекты. Требуется усилить региональную компоненту в экономических нацпроектах.

Кроме того, предстоит кардинально сократить нелегальную занятость в России. Президент поручил ускорить реализацию проектов технологического лидерства и стимулировать в стране более квалифицированную занятость.

Бюджет предусматривает, что в будущем году валовой внутренний продукт страны вырастет на 1,3%. А за три года он увеличится почти на 7%, примерно до 276 триллионов рублей.