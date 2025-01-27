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Вильфанд: экстремальное тепло обрушится на европейскую часть России

По словам метеоролога, с завтрашнего дня температура воздуха будет колебаться в промежутке +4...+6°C.
Глеб Владовский 2025-01-27 16:56:02
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В январе за всю историю инструментальных наблюдений еще ни разу не фиксировалось экстремальное потепление. Об этом сообщил в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура в Москве будет колебаться в промежутке +4...+6°C. Аналогичная ситуация с экстремально теплой погодой и температурными рекордами ожидается во всех городах европейской части России», - уточнил эксперт.

Метеоролог отметил, что к воскресенью температура пойдет на спад. Ожидается, что показатель ртутного столба к понедельнику, 3 февраля, опустится до -2°C.

Вильфанд также рассказал, что рекорд температуры 27 января в Москве зафиксировали еще в 1914 году. Тогда показатель составлял +3°C.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе окончательно сошел снежный покров.

#в стране и мире #Погода #Роман Вильфанд #росгидромет #аномальное тепло #экстремальная погода
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