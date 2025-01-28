Квартира с запертым в ней ребенком загорелась в Москве

Квартира с запертым в ней ребенком загорелась на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что пожар вспыхнул на Бирюлевской улице. Находившийся в квартире мальчик сообщил о происшествии родителям по видеосвязи. Напуганная мать вызвала спасателей к месту происшествия, пишет «360».

Отмечается, что прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось спасти пятерых человек, в том числе и ребенка. Информации о пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 37 специалистов, а также задействовали девять единиц техники. Точная причина возгорания не указывается.