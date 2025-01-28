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Квартира с запертым в ней ребенком загорелась в Москве

Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. Ребенок не пострадал.
Глеб Владовский 2025-01-28 16:58:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Квартира с запертым в ней ребенком загорелась на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что пожар вспыхнул на Бирюлевской улице. Находившийся в квартире мальчик сообщил о происшествии родителям по видеосвязи. Напуганная мать вызвала спасателей к месту происшествия, пишет «360».

Отмечается, что прибывшим на место происшествия огнеборцам удалось спасти пятерых человек, в том числе и ребенка. Информации о пострадавших нет.

В ликвидации пожара принимали участие 37 специалистов, а также задействовали девять единиц техники. Точная причина возгорания не указывается.

#Москва #в стране и мире #пожар #Возгорание #МЧС России
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