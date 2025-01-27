На юге Москвы два человека погибли при пожаре в квартире

В Москве два человека погибли в результате пожара в жилой многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений в одной из квартир на десятом этаже жилого здания происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади 20 "квадратов"», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что огнеборцам также удалось спасти из соседних квартир двух человек. Кроме того, в 18:44 мск пожар удалось ликвидировать.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.