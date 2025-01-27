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На юге Москвы два человека погибли при пожаре в квартире

Огнеборцам удалось спасти двух человек из соседних жилплощадей.
Глеб Владовский 2025-01-27 19:49:03
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Москве два человека погибли в результате пожара в жилой многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений в одной из квартир на десятом этаже жилого здания происходило загорание личных вещей и мебели на общей площади 20 "квадратов"», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что огнеборцам также удалось спасти из соседних квартир двух человек. Кроме того, в 18:44 мск пожар удалось ликвидировать.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

#Москва #в стране и мире #пожар #Возгорание #МЧС России
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