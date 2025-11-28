Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Согласно документу, в будущем году валовой внутренний продукт страны вырастет на 1,3 процент. А за 3 года он увеличится почти на 7 процентов, составив в номинальном выражении около 276 триллионов руб.

Доходы бюджета в будущем году составят 40,3 триллиона, в 2027 году - 42,9 триллиона, в 2028 году - 45,9 триллиона рублей. Расходы бюджета составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета составит в будущем году - 3,786 триллиона, в 2027 году - 3,185 триллиона, в 2028 году - 3,513 триллиона рублей. Инфляция в период до 2028 года ожидается на уровне четырех процентов.

Важной поправкой, внесенной депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем СовФеда Валентиной Матвиенко по инициативе партии «Единая Россия», станет увеличение финансирования Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Благодаря поправке общий объем финансирования на 2026-2028 годы превысит 50 миллиардов рублей.

Также предусмотрены субсидии АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» на развитие и создание реабилитационных центров в субъектах РФ. Это повысит доступность протезно-ортопедической помощи для инвалидов, в том числе участников специальной военной операции, в 2026-2028 годах в объеме миллиарда рублей ежегодно.

В ходе работы фонда «Круг добра» свыше 15 миллиардов рублей направят на лечение детей, больных орфанными заболеваниями. Дополнительно планируется обеспечить лекарствами взрослых пациентов, страдающих высокозатратными нозологиями, на сумму 35 миллиардов рублей на 3 года.

Поправкой партии «Единой России» на обеспечение лекарственными препаратами взрослых пациентов в рамках программы «14 ВЗН» будет направлено еще более 4 миллиардов следующем году. Таким образом, общая сумма заложенных в бюджете средств на эти цели составит до 247 миллиардов за три года. Это позволит ежегодно обеспечивать лекарствами более чем 190 тысяч пациентов, больных рассеянным склерозом, гемофилией, болезнью Гоше.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на создание современных кампусов выделят 15,6 миллиардов. Кроме этого, еще около 2,2 миллиарда направят на капремонт школ в регионах. Дополнительные ресурсы будут вложены в модернизацию региональных и местных дорог - поправками правительства и парламентариев планируется выделить 170 миллиардов. Расширят выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка и последующих детей на Дальнем Востоке, а также на обеспечение отдыха детей из арктических регионов.

Увеличатся расходы государства на комплексное развитие сельских территорий почти на 13,5 миллиарда и за 3 года они превысят 200 миллиардов рублей. Расходы на продолжение программы льготного кредитования аграриев увеличатся на 5,7 миллиарда и за три года превысят 384 миллиардов рублей. На 7,8 миллиарда повысится поддержка приоритетных направлений малого агробизнеса. Дополнительно будет выделено порядка 9 миллиардов на развитие станкоинструментальной промышленности для ОПК, авиастроения, ракетостроения и производства автомобилей. Кроме того предусмотрено увеличение поддержки производителей литейно-термического оборудования на двести миллионов рублей.

Около 50 миллиардов пойдет на возмещение потерь российских лизинговых компаний при предоставлении скидки на авансовые платежи по договорам лизинга грузовых автомобилей, заключенным в 2018-2026 годах. Поправки учитывают и поддержку производителей отечественных игр, игрушек и мультимедийного контента. В трехлетке на эти цели запланировано более 600 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. По прогнозам авторов проекта, уровень инфляции не должен превысить 4%. ВВП должен сохранить рост. В 2026 году показатель составит 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году - 276,346 триллиона. Приоритетными задачами указаны обеспечение социальных гарантий гражданам РФ, а также обороны и безопасности России.