Расчет самоходки «Мста-С» уничтожил украинских дроноводов

Артиллерийский удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Запад».
08-12-2025 17:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет 152-миллиметровой САУ «Мста-С» 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Уточняется, что удар 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами наносился на Купянском направлении. Успешно поразив намеченную цель, артиллеристы сменили позицию и быстро замаскировали самоходку.

Российское оборонное ведомство отметило, что артиллеристы группировки с самого начала спецоперации поражают живую силу и технику ВСУ, разрушают укрепления, наблюдательные посты и командные пункты, а также ведут контрбатарейную борьбу. 

Ранее сообщалось, что расчеты российских самоходок «Гиацинт-С» ликвидировали украинские пункты управления БПЛА. Удары по украинским дроноводам наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток» в Днепропетровской области. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #САУ #Мста-С #группировка запад
