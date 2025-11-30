Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет 152-миллиметровой САУ «Мста-С» 288-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

Уточняется, что удар 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами наносился на Купянском направлении. Успешно поразив намеченную цель, артиллеристы сменили позицию и быстро замаскировали самоходку.

Российское оборонное ведомство отметило, что артиллеристы группировки с самого начала спецоперации поражают живую силу и технику ВСУ, разрушают укрепления, наблюдательные посты и командные пункты, а также ведут контрбатарейную борьбу.

Ранее сообщалось, что расчеты российских самоходок «Гиацинт-С» ликвидировали украинские пункты управления БПЛА. Удары по украинским дроноводам наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток» в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.