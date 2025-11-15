В Euroclear готовы через суд блокировать решения ЕС о конфискации активов РФ

Глава Euroclear в Бельгии Валери Урбен готова через суд блокировать решения ЕС и ЕК о конфискации активов России. Об этом заявила она в интервью газете Le Monde.

Издание отмечает, что российские активы в объеме 193 миллиарда евро, из которых 180 миллиардов – суверенные активы ЦБ РФ, замороженные на счетах Euroclear, составляют лишь доли процента от общего объема средств депозитария, который оценивается в 42,5 триллиона евро. Валери Урбен считает, что их конфискация может навредить всей зоне евро.

По ее словам, представители других стран обеспокоены таким развитием событий. Особенно, если российские деньги будут использованы, например, для финансирования кредита для Украины. В этом случае международные инвесторы примут решение сократить «инвестиции в зону евро», что, конечно, повлияет на «все финансовые потребности Европы».

«Мы должны быть очень бдительны. (Эти действия противоречат) международному праву в отношении суверенитета государственных активов. Россия может в этом случае инициировать судебное разбирательство», - напомнила Урбен.

Кроме того, глава международной компании добавила, что после окончания конфликта и отмены всех санкций Россия может в любой момент прийти за своими деньгами. Поэтому она не знает, как Euroclear будет выполнять свои обязательства перед РФ, если российские средства растратят или конфискуют.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия переведет киевскому режиму €6 млрд из кредита G7 в €45 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Такую идею озвучила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен евродепутатам.