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Россиянам назвали способ выгодно забрать пенсионные накопления за раз

Для того чтобы пенсионер мог получить больше, стоит подождать следующего года, когда увеличится прожиточный минимум.
Игнат Далакян 2025-01-28 15:20:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Если сумма пенсионных накоплений у пенсионера превышает 412 тысяч рублей и он хочет забрать ее за один раз, то можно подождать следующего года, когда увеличится прожиточный минимум. В этом случае и сумма выплаты будет больше, рассказал «Звезде» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что в этом году россияне могут разово забрать все пенсионные накопления, если они не превышают сумму в 412 тысяч рублей. При этом, по словам депутата, доплата к пенсии будет зависеть от размера накоплений и установленного властями периода выплат.

«Если сумма (пенсионных накоплений. - Прим. ред.) больше, то в таком случае может быть два варианта действий у гражданина. Можно подождать до следующего года, и по мере роста прожиточного минимума будет увеличиваться максимальная сумма (которую можно забрать. - Прим. ред.). Либо ее можно получать как накопительную пенсию или ежемесячными выплатами», - рассказал эксперт.

Он добавил, что отличие накопительной пенсии от ежемесячной выплаты в том, что первая назначается пожизненно. Ежемесячная выплата же прекратится по истечении назначенного периода по мере полного израсходования средств.

Специалист также объяснил, что на данный момент единоразово возможно получить сумму не более 411 750 рублей. Размер накоплений зависит от уровня МРОТ, который повышают ежегодно.

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