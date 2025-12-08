Генпрокуратура утвердила обвинение против Залужного и Ермака

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу против высшего политического и военного руководства Украины. Его фигуранты заочно обвиняются по статье 357 УК РФ («Геноцид»). В их числе бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, нынешний главнокомандующий Александр Сырский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и другие.

В период с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые отдали приказы о применении оружия против мирных жителей ДНР и ЛНР, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры. При этом использовались огнестрельное оружие, бронетанковая техника, боевая авиация, ракетное и артиллерийское вооружение.

Погибли почти 5 000 мирных жителей, пострадали более 18,5 тысячи. Получили ранения свыше 13,5 тысячи, из которых 1 275 - несовершеннолетние. Частично или полностью разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

Разрушено около 138 тысяч жилых домов, 1 565 образовательных учреждений, 847 больниц, 1 403 соцобъекта, 11,4 тысячи объектов ЖКХ, 505 культурных и спортивных объектов, 205 религиозных зданий. Нанесен серьезный урон экономике и подавлены ключевые элементы культуры, религии и традиций жителей ДНР и ЛНР.

Нанесен серьезный урон экономике, прекращена работа промышленности, что привело к росту безработицы и снижению доходов. Вынужденно покинули места проживания более 2,3 миллиона мирных жителей. С 2014 года и до воссоединения ДНР и ЛНР с Россией численность населения сократилась с 6,5 до 4,5 миллиона человек за счет переселения, снижения рождаемости и увеличения смертности.

Обвиняемые скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Басманный районный суд Москвы избрал им заочно меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы приняли меры к розыску и экстрадиции, но реальная возможность их участия в деле отсутствует.

По делу выполнены все следственные действия, возможные в отсутствие обвиняемых. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный суд Донецкой Народной Республики.