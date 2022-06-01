Еще двух командиров ВСУ заочно арестовали по делу о геноциде
Басманный суд Москвы заочно арестовал командира батальона «Киевская Русь» Андрея Янченко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолия Мишанчука. Их обвиняют в геноциде, сообщили в пресс-службе суда.
«В отношении Мишанчука и Янченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», - приводит ТАСС сообщение суда.
В минувший понедельник Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров Вооруженных сил Украины по делу о геноциде. Применение данной статьи произошло впервые.
Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию с 24 февраля. О ее начале в телеобращении к россиянам сообщил президент Владимир Путин. Глава государства особо подчеркнул, что в планы официальной Москвы не входит оккупация соседнего государства. Основными целями операции заявлены демилитаризация, денацификация Украины и защита мирного населения народных республик Донбасса.