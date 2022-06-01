В стране и мире Еще двух командиров ВСУ заочно арестовали по делу о геноциде Ян Брацкий В минувший понедельник Басманный суд Москвы впервые заочно арестовал двух командиров ВСУ по делу о геноциде. © Фото: Мария Девахина, РИА Новости Читайте нас на: Басманный суд Москвы заочно арестовал командира батальона «Киевская Русь» Андрея Янченко и командира 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Анатолия Мишанчука. Их обвиняют в геноциде, сообщили в пресс-службе суда. «В отношении Мишанчука и Янченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», - приводит ТАСС сообщение суда. В минувший понедельник Басманный суд Москвы заочно арестовал двух командиров Вооруженных сил Украины по делу о геноциде. Применение данной статьи произошло впервые. Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию с 24 февраля. О ее начале в телеобращении к россиянам сообщил президент Владимир Путин. Глава государства особо подчеркнул, что в планы официальной Москвы не входит оккупация соседнего государства. Основными целями операции заявлены демилитаризация, денацификация Украины и защита мирного населения народных республик Донбасса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика