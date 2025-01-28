«Убить двух зайцев»: эксперт о плане Вучича с отставкой премьера Сербии

Решение премьер-министра Сербии Милоша Вучевича уйти в отставку позволит президенту страны Александру Вучичу убить сразу двух зайцев. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

Эксперт заявила, что сербский лидер надеется таким образом купировать массовый протест и удовлетворить требования тех, кто заинтересован в расследовании трагедии в Нови-Саде, в результате которой погибли в том числе и дети.

«Это стало спусковым крючком сначала к локальным протестам, поскольку власть вовремя не отреагировала, требованием было раскрыть документацию и список чиновников, которые отвечали за приемку работ. Поскольку власть в полном объеме на это не отреагировала, то протесты начали разрастаться», - пояснила регионовед.

По ее словам, волнения в стране стали обычным делом в политической жизни, и президент в отношении них спокоен. Но поскольку недовольства охватили крупные города Сербии, Вучич принял решение удовлетворить прошение об отставке Вучевича.

«Во-первых, он возглавляет кабинет (министров. - Прим. ред.), деятельностью которого общество недовольно. Во-вторых, именно текущий премьер-министр возглавлял город Нови-Сад в момент, когда подписывался контракт на реконструкцию здания вокзала с китайскими компаниями», - уточнила Энтина.

Ранее сообщалось, что Вучевич заявил о своем решении уйти в отставку на фоне массовых протестов. Волнения в Сербии вспыхнули в результате трагедии в Нови-Саде, произошедшей 1 ноября прошлого года. На территории местного вокзала обрушился навес при входе в главное здание. Погибли 15 человек.